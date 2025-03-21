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Глава ISU рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора

Глава ISU рассказал, как будут проверять российских фигуристов для олимпийского отбора

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким высказался об отборе российских фигуристов. «Сначала мы изучим, соответствуют ли они требованиям, а затем проверим через целенаправленные олимпийские антидопинговые программы.

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