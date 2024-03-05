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Объем венчурных инвестиций в России за 2023 год достиг исторического минимума

Объем венчурных инвестиций в России за 2023 год достиг исторического минимума

За 2023 год объем венчурных инвестиций в России достиг минимума за последние семь лет — $118 млн, что более чем в 10 раз меньше чем годом ранее (было $1,252 млрд), следует из данных исследования Агентства инноваций Москвы.

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