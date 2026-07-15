Tenclass представила на саммите ООН решение по уходу за пожилыми с помощью ИИ

Китайская технологическая компания Tenclass продемонстрировала свое решение для ухода за пожилыми людьми на базе искусственного интеллекта на Всемирном саммите по информационному обществу (WSIS) 2026 года в Женеве, поскольку мир сталкивается с общей проблемой старения населения.