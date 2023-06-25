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Певец SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на празднике «Алые паруса»

Певец SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на празднике «Алые паруса»

Исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем» SHAMAN выступил на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, где исполнил музыкальную композицию под названием «С чего начинается Родина».

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