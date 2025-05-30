Курганец попался в четвертый раз пьяным за рулем и загремел в колонию

Водитель из села Целинное (Курганская область) попался пьяным за рулем. Поскольку это было его четвертое задержание в нетрезвом виде и имелась непогашенная судимость по этому делу, его приговорили к реальному лишению свободы в колонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии