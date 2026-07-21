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Во Франции обратили внимание на проблему оказания социальной помощи

Во Франции обратили внимание на проблему оказания социальной помощи

Посещение специализированного молодежного центра социальной помощи детям президентом Франции Эммануэлем Макроном произойдет в момент начала обсуждения законопроекта о защите детей в Национальном собрании страны, сообщил Елисейский дворец, 20 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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