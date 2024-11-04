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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замредактора L’Equipe о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча. Есть вероятность, что он станет первым номером «ПСЖ»

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ» существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике.

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