Россия заявила о снижении антироссийской риторики в Чехии

Посол России в Праге Анна Пономарева заявила о снижении антироссийской риторики в Чехии. Андрей Бабиш поддержал диалог с Россией и объявил о прекращении поставок вооружений на Украину, что контрастирует с позицией прежнего премьера Петра Фиалы.