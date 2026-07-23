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SPLETNIK

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Иноагент Елизавета Осетинская* написала колонку в Le Monde о жизни в Париже и сравнила себя с "белой эмигранткой"

Иноагент Елизавета Осетинская* написала колонку в Le Monde о жизни в Париже и сравнила себя с "белой эмигранткой"

Иноагент, основательница независимого российского издания The Bell* Елизавета Осетинская, которая покинула Россию после начала СВО, опубликовала во французской газете Le Monde дебютную колонку из цикла "Русская в Париже".

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Комментарии
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Элина Смирнова
Каких только сук не нарожали в России...
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