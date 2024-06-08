Ямальские депутаты 11 июня рассмотрят важные для округа законопроекты

Председатель Заксобрания ЯНАО в выходной отправился с семьей на природу. В своем telegram-канале Сергей Ямкин опубликовал результат успешной рыбалки и заодно рассказал о масштабных рабочих планах на июнь.
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