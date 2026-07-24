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SPORT24.ru

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«Фенербахче» готов заплатить за Леау до 50 млн евро

«Фенербахче» готов заплатить за Леау до 50 млн евро

«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Милана» Рафаэла Леау.«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

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