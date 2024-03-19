Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и умное окружение

АндрейБорков

И кто бы сомневался, что Жора Бидон только озвучивает то, что решают реальные паханы америкосов! Его работа как у Ипполита Матвеевича Воробьянинова из "12 стульев" на сходняке "Меча и орала" - делать умный и суровый вид, раздувать щеки и периодически говорить "ДА УЖ!".