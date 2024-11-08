Россиянка Кудерметова проиграла в полуфинале парного Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая выступает вместе с тайванькой Чжань Хаоцин, проиграла в полуфинале Итогового теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд.
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