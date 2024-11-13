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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков набрал 10-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Эдмонтоном». Он делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Форвард «Айлендерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

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