Наследник империи Ray-Ban рассказал о наркотической зависимости и 2 тысячах любовниц

Сын покойного Леонардо дель Веккьо, основателя крупнейшего в мире производителя очков Ray-Ban и Oakley и линз Luxottica, 31-летний миллиардер Леонардо Мария дель Веккьо, рассказал о своей наркотической зависимости и двух тысячах любовниц, а также и раскритиковал руководство компании.
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