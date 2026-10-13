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SPLETNIK

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Наследник империи Ray-Ban рассказал о наркотической зависимости и 2 тысячах любовниц

Наследник империи Ray-Ban рассказал о наркотической зависимости и 2 тысячах любовниц

Сын покойного Леонардо дель Веккьо, основателя крупнейшего в мире производителя очков Ray-Ban и Oakley и линз Luxottica, 31-летний миллиардер Леонардо Мария дель Веккьо, рассказал о своей наркотической зависимости и двух тысячах любовниц, а также и раскритиковал руководство компании.

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