Почему одни люди уходят из жизни в глубокой старости, а другие умирают совсем молодыми? Как верующему человеку принять смерть близкого и почему особенно трудно объяснить уход детей? На эти вопросы протоиерей Димитрий Смирнов предлагал смотреть не только с точки зрения человеческой логики, но и через призму христианской веры.
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