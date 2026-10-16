Почему одни люди уходят из жизни в глубокой старости, а другие умирают совсем молодыми? Как верующему человеку принять смерть близкого и почему особенно трудно объяснить уход детей? На эти вопросы протоиерей Димитрий Смирнов предлагал смотреть не только с точки зрения человеческой логики, но и через призму христианской веры.