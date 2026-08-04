Как один судебный вердикт 1993 года определил облик современных компьютеров и сделал технологии доступными каждому

Порой я задумываюсь о том, как хрупка ткань технологической истории. Одно-единственное решение, принятое в душном зале федерального суда более тридцати лет назад, продолжает отзываться эхом в каждом смартфоне, ноутбуке или умном устройстве, которым мы пользуемся сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии