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Наука и Техника

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Как один судебный вердикт 1993 года определил облик современных компьютеров и сделал технологии доступными каждому

Как один судебный вердикт 1993 года определил облик современных компьютеров и сделал технологии доступными каждому

Порой я задумываюсь о том, как хрупка ткань технологической истории. Одно-единственное решение, принятое в душном зале федерального суда более тридцати лет назад, продолжает отзываться эхом в каждом смартфоне, ноутбуке или умном устройстве, которым мы пользуемся сегодня.

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