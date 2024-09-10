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Царьград

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В Госдуме перечислили категории граждан, которым в 2025 году поднимут пенсии

В Госдуме перечислили категории граждан, которым в 2025 году поднимут пенсии

Депутат Чаплин рассказал, кто в следующем году получит прибавку к пенсииТелеканал RT узнал от депутата Никиты Чаплина, что в 2025 году пенсии будут проиндексированы несколько раз: 1 февраля и 1 апреля.

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