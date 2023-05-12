ЦБ увидел риски в практике банков снижать ставку при уплате заемщиком разовой комиссии

На фоне ужесточения требований российского Центробанка к выдаче ипотечных кредитов по сверхнизким ставкам банки страны начали с возрастающей активностью предлагать клиентам альтернативные варианты снижения процентов по кредитам на недвижимость.
На фоне ужесточения требований российского Центробанка к выдаче ипотечных кредитов по сверхнизким ставкам банки страны начали с возрастающей активностью предлагать клиентам альтернативные варианты снижения процентов по кредитам на недвижимость.
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