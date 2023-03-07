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Заварухин об 1:2 от «Металлурга»: «Автомобилист» возьмет лучшее из этой игры. Серия только начинается»

Николай Заварухин высказался после поражения «Автомобилиста» от «Металлурга» (1:2 ОТ, 1-2). Команды провели третий матч в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

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