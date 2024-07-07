Искусство которое будорожит сознание и не только

Фото: artifex.ru В бескрайнем океане человеческих творений всегда существовали острова, где искусство не просто украшает и умиротворяет, но будоражит, провоцирует, заставляет задуматься о самых сокровенных вопросах бытия.
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