Физические нагрузки для собак

Регулярные физические нагрузки крайне важны для здоровья и благополучия собак. Они помогают поддерживать оптимальный вес, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также улучшают работу всех систем организма.
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