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За сезонное обрезание рогов у ланей в зоопарке ветеринарный врач лишился должности

За сезонное обрезание рогов у ланей в зоопарке ветеринарный врач лишился должности

Сезонное обрезание рогов привело к выговору и увольнению За травмированную психику посетителей и жителей Карагандинской области, которые увидели видео с окровавленными и обездвиженными ланями, поплатился должностью ветеринарный врач зоопарка.

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