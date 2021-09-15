За сезонное обрезание рогов у ланей в зоопарке ветеринарный врач лишился должности

Сезонное обрезание рогов привело к выговору и увольнению За травмированную психику посетителей и жителей Карагандинской области, которые увидели видео с окровавленными и обездвиженными ланями, поплатился должностью ветеринарный врач зоопарка.
Сезонное обрезание рогов привело к выговору и увольнению За травмированную психику посетителей и жителей Карагандинской области, которые увидели видео с окровавленными и обездвиженными ланями, поплатился должностью ветеринарный врач зоопарка.
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