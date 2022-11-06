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Елизавета Осокина: «Парное катание сложнее одиночного. Многие думают – не получаются прыжки, надо в пары. А там только прибавляется сложности»

Российская фигуристка Елизавета Осокина рассказала, почему приняла решение перейти в парное катание. Сейчас Осокина выступает в паре с Артемом Грицаенко.

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