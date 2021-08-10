премьера играбельного трейлера Abandoned на PS5 сорвалась

Проект Blue Box Game Studios под названием Abandoned никак не может обрести лицо — премьеру новых материалов по игре сначала перенесли, а теперь играбельный тизер для PlayStation 5 не запускается у всех пользователей консоли нового поколения.
Проект Blue Box Game Studios под названием Abandoned никак не может обрести лицо — премьеру новых материалов по игре сначала перенесли, а теперь играбельный тизер для PlayStation 5 не запускается у всех пользователей консоли нового поколения.
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