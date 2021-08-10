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    Хованский - это однофамилец или родственник?Блогера Хованског...

премьера играбельного трейлера Abandoned на PS5 сорвалась

премьера играбельного трейлера Abandoned на PS5 сорвалась

Проект Blue Box Game Studios под названием Abandoned никак не может обрести лицо — премьеру новых материалов по игре сначала перенесли, а теперь играбельный тизер для PlayStation 5 не запускается у всех пользователей консоли нового поколения.

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