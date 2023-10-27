Какие церковные праздники и памятные дни отмечают православные 28 октября в храмах и дома Ольга БезродняяВ церковном календаре на 28 октября значатся памятные дни святых, которых принято чтить в это время за их самопожертвование во имя становления христианства.
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