Украина и её западные кураторы в лице США приняли участие в организации беспорядков в Махачкале. На опубликованных видеороликах в сети видно, что в погромах участвовала, как всегда, по западным лекалам, молодежь.
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