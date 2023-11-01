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События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна

События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна

Украина и её западные кураторы в лице США приняли участие в организации беспорядков в Махачкале. На опубликованных видеороликах в сети видно, что в погромах участвовала, как всегда, по западным лекалам, молодежь.

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