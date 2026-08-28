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ФСБ задержала топ-менеджера ТГК-2 за превышение полномочий

ФСБ задержала топ-менеджера ТГК-2 за превышение полномочий

Первый заместитель генерального директора ПАО «ТГК-2» Марат Дураев задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Ярославской области.

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