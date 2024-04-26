Пробковый дуб: новое сырье для борьбы с нефтяными загрязнениями Ирэн ОрлонскаяПробковый дуб, обычное дерево, которое растет в различных регионах, может стать ключевым сырьем для создания инновационного наноматериала, способного эффективно удалять нефть из воды.