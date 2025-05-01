Путин высоко оценил помощь Абу-Даби в российско-украинских обменах пленными

Недавний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в контексте российско-украинских обменов пленными.