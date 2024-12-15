Новости СВО от 15 декабря 2024: новая карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1025-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых направлениях фронта, добиваясь локальных успехов в Херсонской, Запорожской и Покровской зонах, а также продвигаясь на Угледарском направлении.
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