Госсекретарь США: Киев может получить лицензии на Patriot, а вот сами ракеты — вряд ли

«Это обсуждается прямо сейчас… Но это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов.
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