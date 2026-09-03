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NewsOne

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Госсекретарь США: Киев может получить лицензии на Patriot, а вот сами ракеты — вряд ли

Госсекретарь США: Киев может получить лицензии на Patriot, а вот сами ракеты — вряд ли

«Это обсуждается прямо сейчас… Но это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов.

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