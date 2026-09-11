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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о Дзюбе в «Краснодаре»: «Я могу представить кого угодно. За Артема говорят его достижения»

Главный тренер « Краснодара » Мурад Мусаев высказался об Артеме Дзюбе . – Насколько вы могли бы представить в нынешнем «Краснодаре» Артема Дзюбу, потому что он сейчас в статусе свободного агента? – Я могу представить кого угодно.

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