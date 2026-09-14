ВС РФ ударили по «Киевстару»

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар» в Киеве. Об этом 14 сентября сообщили впресс-службе Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым