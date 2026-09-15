💼 Более трети выпускников программы «СВОё дело» в Крыму зарегистрировали собственный бизнес Заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико рассказала, что выпускники программы уже успешно ведут свою деятельность.
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