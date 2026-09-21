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Совет по дому

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Заменяют дорогие оливки на праздничном столе: пикантные маринованные сливы с корицей и гвоздикой к мясу

Заменяют дорогие оливки на праздничном столе: пикантные маринованные сливы с корицей и гвоздикой к мясу

Маринованные сливы – это необычная, но очень вкусная домашняя заготовка, в которой сладость спелых фруктов сочетается с пряным маринадом и лёгкой кислинкой.

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