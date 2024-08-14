Киберэксперт — о ситуации с Долиной: каждому человеку надо быть настороже

Каждому человеку сегодня надо быть настороже, особенно тем, кто оставляет свои цифровые следы в сети, порекомендовал в беседе с RT старший преподаватель кафедры №22 «Кибернетика» НИЯУ МИФИ, генеральный директор «А-Я эксперт» — компании-разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Роман Душкин на фоне новости о том, что мошенники использовали сгенерированное нейросетью изображение Ларисы Долиной для обращения в микрокредитную организацию.