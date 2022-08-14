«Спартак» заманил «Сочи» в ловушку. Матчи 5-го тура РПЛ

«Красно-белые» обошли «Зенит» и стали единоличным лидером впервые с октября 2020-го «Спартак» - «Сочи» - 3:0По окончании стартового тайма матча «Спартак» - «Сочи» было трудно поверить, что где-то через час «красно-белые» возглавят турнирную таблицу.