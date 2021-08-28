Темы дняПолитикаХотелось бы сказать про разрешение второго гражданства чиновникамПутин разрешил второе гражданство Хотелось бы сказать про разрешение второго гражданства чиновникам.Вернуться к статье7224НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаХозяева путинских платных пропагандистов народ за идиотов держат . Всё это очередной обман российских граждан - и тогда ,когда им обещали ,что в Конституции будет запрет для второго гражданства для чиновников ,и сейчас ,трусливо "переведя стрелки " на граждан Украины .Кремлебот Путинаирка, ты никчёмный и бесполезный биомусор.Виктор Василенкобот ты конченый .....Николай КузнецовКремлебот, ты заметил, что ты разговариваешь абсолютно теми же словами, как и укромайданщики? Точь в точь. Может ты не кремлебот, просто мимикрируешь?Кремлебот ПутинаА как надо разговаривать с провокаторами и плящущими под дудку Госдепа и ЦРУ мерзавцами? Только на понятном им языке.Кремлебот ПутинаНиколай КузнецовДа скорее он тебе роднойКремлебот ПутинаМожете думать по этому поводу всё, что хотите. У нас, слава богу, не Украина и опасаться Вам за свою жизнь из-за Вашего вИдения окружающей действительности не нужно, - в отличие от УкраиныВВВиктория ВикторияЭтим указом Путин рубит сук, на котором сидит. Он (сук) уже и так трещит, а он еще усугубляет.... Автор же - голимый провокатор. Ресь идет не о простых, тех же крымчанах с двойным гражданством, а о чиновниках. Не надо передергивать..... У чиновника же любого ранга должно быть ТОЛЬКО ОДНО гражданство РОССИЙСКОЕ.....Виктор ВикторПолностью согласен. А еще надо вернуть анкеты при приеме на должности с графой-есть ли родственники за границейВиктор Викторкстати только сейчас обратил внимание на совпадение никовYurii KolpakovУ НАШЕЙ ЧИНОВНИЧЬЕЙ БРАТИИ ОДНА РОДИНА "БАБЛОСТАН", ЧТОБ ОНИ ВСЕ ПОДАВИЛИСЬ ВОРОВАННЫМ БАБЛОМ.Виктор Василенковы все правильно сказали , крючкотворы выкручиваются как ужи на сковородке !Кремлебот ПутинаА ещё надо владеть информацией, прежде чем что-то говорить на серьёзные темы: Форма анкеты гражданина, поступающего на государственную службу (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р)Виктор ВикторерундаТомара Тычковароссиянин,получающий гражданство, клянется и присягает в верности той стране, которая дает ему гражданство и человек получающий второе гражданство, клянется в верности той. другой стране, скорее всего враждебной нам. То есть люди с двойным гражданством являются предателями своей Родины, власовцами или пятой колоной. Это надо запрещать особенно чиновникам и депутатам.Максим ПипотяЧиновникам и депутатам да ..надо запрещать....а остальным людям можно и даже нужно иметь по много гражданств....если одна страна простой народ прижимает ...то все дружно собрались и уехали в другую страну. ..)))ВМВячеслав МихайловПри такой формулировке все депутаты ГД и чиновники будут с двойным гражданством, чтобы вовремя сбежать.Александр КлишинУ Вас есть фактически материал?Виктор Василенков этом и вся фишка - наворовать по полной и вовремя сдернуть ....Максим ПипотяГлавное точно знать куда они побегут, мы их везде найдем...)))GgrainvnДело плавно идет к тому, чтобы вообще запретить лицам с российским гражданством занимать государственные должности в России.Yurii KolpakovВСЁ, КАК В АНЕКДОТЕ: " ЕСЛИ И НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ТО ИМ ( КОНЕЧНО, В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ,) - МОЖНО" ИБО ОНИ РОВНЕЕ ДРУГИХ. ************************************************ РЕЗЮМЕ: ПРЕДЛАГАЮ ТАКИМ "ИЗБРАННЫМ" СТАВИТЬ КУАР КОД - ТАТУ НА ЛОБ, ЧТОБЫ ХОЛОПЫ ИЗДАЛИ ВИДЕЛИ ЭТИХ СЧАСТЛИВЧИКОВ И КЛАНЯЛИСЬ ИМ, КАК ПРЕДЛАГАЛ , НАМЕДНИ , ОДИН ИЗ ДЕПУТАТОВ- Ч(М)УДАКОВ. ВОТ КАК - ТО ТАК.Wladimir СоснинОдно понятно. Они для себя законы пишут.Нет возможности отказаться? Наверное бабло и недвижимость там. А что ещё может помешать?А автор сам попукал попукал .........................................Александр ПоповКакие претензии к гражданам бывших Советских Республик? Претензии к гражданам Англии. Франции. Бельгии, Швейцарии и пр. А при получении российского гражданства, от украинского избавиться как два пальца... Прсто выбросить украинский паспорт.Кремлебот ПутинаВы, наверное, свои кредиты в банках так закрывали: порвали кредитный договор и платёжные документы - и опля, я вам ничего не должен. И дали залп в подштаники, когда к Вам пришли судебные приставы описывать имущество за непогашенный кредит.ИгорьЕсли не брать во внимание тупоголовых либерастов, а также проплаченных и пишущих из-за бугра, то есть отделить зёрна от плёвел, то хочется пожелать Владимиру Владимировичу в этот и следующий срок правления страной вплотную заняться коррупцией во всех эшелонах власти. Может так как в Китае не получится, но объективно это сейчас главное, что раздражает большинство нормальных россиян, а вовсе не шаблонное про "бедных пенсионеров" и " обнищание народа".Геннадий РязановХочется сказать словами того маляра, на которого его напарник уронил сверху на голову ведро с краской "« ВОВА ,ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ТВОЕЙ МАМЕ, ПРОСТИ МЕНЯ , НО ТЫ НЕПРАВ! »Артем ЕфремовЛиберастов на кол ! Наш президент родом из КГБ и рулит как надо.Людмила ЖуковаКонечно же! ведь ВЫБОРЫ! И ублажить чиновничество (а их легион) надо ,надо, вы правы: КГБ так и рулит!Максим ПипотяПоименый список чиновников с двойным гражданством в студию ...с указанием стран, гражданами коих они являются....я удивлюсь если там будет Украина ..)))Кремлебот ПутинаСергей Аксёнов. Или Наталья Поклонская - кстати, по слухам могущая занять вакантный пост посла в одной из африканских стран.Максим ПипотяХа ха ха....из за этих двоих сам Путин озаботился??? А остальные тысячи чиновников с гражданством США, Швейцарии и ЕС? Кстати отказаться от них проще простого....подал заявление, оплатил пошлину и готово ...)))Кремлебот ПутинаДа там примерно 2 млн с украинским гражданством, от которого как от клейма им на Украине не дают избавиться. Да и ЛДНР тоже процентов 80 с паспортами РФ и хохляцкими, и от последних там тоже рады избавиться, да прежняя родина против.Максим ПипотяШо? 2 миллиона чиновников?))))))))) А от Украинского гражданства избавится тоже легко ...зжёг паспорт и забыл....)))Кремлебот ПутинаНу ну ну, не увлекайтесь в своём стремлении передёрнуть факты ))) Чиновники для местной власти откуда будут браться? Правильно, из местных. А они все со старыми паспортами... Ты подиж ты, какой лайфхак, чтобы избавиться от обязательств - всего-то паспорт сжечь. А почему с кредитной картой такое не прокатывает, когда её режешь на мелкие части? Потом всякие личности начинают звонить и требуют погасить долг ))) Да и в суде верят соответствующим образом документально оформленным фактам. А как Вы сожжение паспорта сможете превратить в имеющий юридическую силу документ? )))Максим ПипотяТак эти чиновники ещё и долги набрали? Вы сами себе верите?))) Каким образом украинская власть может влиять на российского чиновника на территории России???))) Ни каким. И не надо уходить в сторону от тех для кого этот закон и писали....для тех у кого гражданство США, Швейцарии и ЕС....)))Максим ПипотяКредитная карта и паспорт...сравнил х.. с пальцем...)))Кремлебот ПутинаА при чём тут чиновники и долги? Про кредитный долг был пример, как это работает на практике, когда сжигают и считают, что больше никаких обязательств нет, но документально это не формляют. Так что Вы не передёргивайте, иначе создается устойчивое впечатление, что Вам сказать более нечего, вот Вы и несёте ахинею с Дона до Хопра ))) Объясняю для словоблудов вроде Вас на пальцах: если российский гражданин ФОРМАЛЬНО остаётся гражданином Украины, то Украина имеет ЗАКОННОЕ право объявить его в международный розыск на основании своего законодательства, например, за участие в незаконном вооружённом формировании и потребовать на основании факта объявления в розыск экстрадиции в случае его задержания в третьих странах, коих очень много симпатизирует Украине. В прошлом году это попытались сделать, через Белоруссию заманив на территорию Украины граждан России, но которые формально ещё были гражданами Украины. И в этом случае все попытки как-то повлиять на их судьбу как граждан России будут натыкаться на то, что они формально - граждане Украины и поэтому несут ответсвенность по её законам. Вы законы о госслужбе и гражданстве в РФ поизучайте для понимания сути вопроса - ну чтобы глупости про США со Швейцарией не писать впредь )))Кремлебот ПутинаТам принцип одинаковый: документально оформленные действия человека по выполнению своих обязательств. Без этого доказать свою правоту будет весьма и весьма сложно и очень и очень долго. Судебная практика об этом свидетельствует.alexanderВсё таки лазейку сделали, для воров, коррупционеров и предателей. Хотел бы я посмотреть на чиновника, который добровольно отказался от двойного гражданства.Анатолий Селивановнаверняка почти 100 % чиновников всех мастей и рангов Ну Никак Не могут отказаться от забугорного гражданства - куда же им в случае Чего Бежать................... - а у них там миллиарды, недвижимость и бизнес с Производством в России.........................USUri Strukow... "Накануне президент Финляндии Кальюлайд заявила, что Украине необходимо еще как минимум 20 лет работы для готовности к членству в Европейском Союзе. «Не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС"... Все остальное про автора сказали предыдущие комментаторы.АХАлексей ХохловИли соблюдаем Конституции, или НЕТ, а президент гарант чего, если сам ее нарушает, в конце концов есть процедура внесения изменений, надо ее соблюдать.АХАлексей ХохловИли соблюдаем Конституции, или НЕТ, а президент гарант чего, если сам ее нарушает, в конце концов есть процедура внесения изменений, надо ее соблюдать.Адольф ПешковТакой указ напоминает один приём: "Запустить дурочку". Вот и запустил. Какой либо работник министерства скажет: " Не лишают меня проклятые американосы своего гражданства, что я могу поделать? Тем более, что там бабки хорошие начисляют.ИгорьЗабавно, что все понимают, что речь идёт о хохляндии, но включают дурочку, примеряя на депутатов всех уровней, как будто у них тоже нет возможности отказаться от гражданства. Не ссыте господа хорошие, базар не про них.Хмуров ВикторА где ты видел в Указе, что это для хохляндии? Там и слова об этом нет. А подразумевать можно что угодно. Что неграмотно юридически указ написан? Если это касается только Украины, так и пишите в документе.Кремлебот ПутинаТак пока только в хохляндии отказывают своим гражданам в прекращении её гражданства, и примеров тому масса.Хмуров ВикторНу, причём тут хохляндия? Для России это иностранное государство как и все остальные. Про нас надо думать. Что это за указы разрешающие работать иностранцам в государственных органах нашей страны? А в США тоже так можно? В какой стране ещё такое возможно? Вы, что там кремлеботы совсем свихнулись? Не пора ли вас объявить иностранными агентами.ИгорьОткрыто писать нельзя, а то все нечистые на руку чиновники обзаведутся хохляцким паспортом, чтобы при случае свалить на берега Днепра вместо Темзы или Сены. То-то скакуасы будут рады.Кремлебот ПутинаТак это вы, укроботы, свихнулись и берега попутали вконец )) В Крыму подавляющая масса жителей до 2014 года какие паспорта имела? И они не могут от них ЗАКОННЫМ образом избавиться до сих пор потому, что ваши хохляцкие власти просто-напросто не принимают у них под разным предлогами документы на отказ от гражданства. И из-за вас местные жители по формальным основаниям не могут работать на госслужбе в своей же стране. Вот им и упростили жизнь. Вы же орёте, что нужно давать русским и русскоязычным гражданство в первую очередь и ни чинить никаких препятствий при приеме на работу? Вот одно из этих препятсвий убрали. А кроме Украины есть и другие бывшие советские республики, например в Средней Азии, где русским живётся очень некомфортно. Вы забыли, что две недели назад творилось в Кабуле? А не дай бог такое произойдёт в какой-нибудь Киргизии, когда некому будет подавать документы об отказе от её гражданства, потому что все власти разбегутся? Снова новый закон принимать, потому что если Вас послушать, то исключение будет только для бывших граждан Украины - согласно закону ))) Просто думать надо на длительную перспективу, а не только лишь на сегодня.Кремлебот ПутинаВесь прикол в том, что на Украине нет института двойного гражданства как в России. Там ты или гражданин Украины, или гражданин другой страны. И даже если получить паспорт Украины в обход этого правила, в любой момент такой паспорт могут признать недействительным, т. к. он получен с нарушением закона. А наши жулики не такие идиоты, чтобы пускать всё на самотёк и зависеть от прихоти случая, тем более - в случае с Украиной. Поэтому у них паспорта стран, также имеющих институт двойного гражданства как в РФ и откуда их скорее всего не выдадут в случае чего (хотя это неточно).ВВВиктория ВикторияДавно пора....ИгорьДа это я прикалывался над некоторыми тут.Кремлебот Путинапонятно...письменный текст не всегда и часто неточно передаёт ИСТИННЫЙ смысл написанногоYKYury KhartovskiПолучается, получившие российское гражданство, автоматически (по закону Украины) лишаются украинского. Так зачем эта путинская поправка нужна? Похоже, прозвучавшие из Кремля разъяснения - лапша на народные уши...Кремлебот ПутинаЕсли бы это было автоматически, как Вы говорите, то и указа этого не было бы. Копию российского паспорта с заявлением о выходе из укрогражданства в посольство отослал - и живи после этого долго и счатстливо. Украина всячески препятствует отказу от своего гражданства её бывшими гражданами, имеющими российский паспорт. И эта проблема имеет место в Крыму и Донбассе, о чём после 2014 года были написаны тонны статей и сказаны вагоны слов. Являясь формально ещё и гражданами украины, крымчане из-за этого не могут по российскому законодательству состоять на госслужбе. Но все стрыждальцы за то, что в Крыму нет Сбербанка, почему-то не заморачиваются другой действительно серьёзной проблемой невозможности состоять на госслужбе в своей нынешней стране бывшим гражданам чужого государства. Лапшу вешают разные укроботы про США со ШвейцариейVGVasily GolovТак не поняли откуда ветер подул.Из Крыма и Севастополя.Там масса имеют украинское гражданство.Либо чиновников привозить,либо избирать со вторым паспортом.Sevastopol.info Вам закрыт доступ к конференции до 11 ноя, 2021, 3:00. Вот так расправляются с москалямиигорь поляковВ указе указанно что только для граждан Укропии,или вы домыслили или на словах вам сказали?Слепая вера не всегда во благо.НСНина СинельниковаРазъяснение для особо тупых. Работа Пескова?Валерий ПашнинНайдите документ через интернет и прочитайте. Все будет ясно.Литов ОлегНа выборы не пойду - не хочу голосовать за иноагентов.АВАндрей ВолодичевАвтор, ты что гонишь???? При чем тут украина и крымские жители??? Двойное гражданство у депутатов ГД, членов правительства, политических проституток всех мастей, типа соловьевых...Кремлебот ПутинаПри том, что только Украина отказывается (под любым предлогом) удовлетворить заявления своих граждан о выходе из её гражданства.Хмуров ВикторАвтор взял тему про Россию и перешёл про Украину в основном.Алексей Смирновбыстро он переобулся. А ведь человек с двойным гражданством имеет право открывать счета в банках обеих стран.Марк СазоновДа пурга это всё!!!Я когда в 2017 году подал на гражданство России мне сказали в ФМС пиши нотариально заверенный отказ от украинского гражданства и неси один экземпляр в ФМС,а второй отправляй заказным письмом в посольство или консульство Украины в России и все дела.А тут лапшу на уши вешают типа 2 ляма Крыман мучаютсяНочной кошмарА толку от твоего заявления для Украины? На Украине ты всё-равно будешь числиться гражданином Украины. Со всеми вытекающими последствиями. Хотя в России ты не будешь считаться гражданином Украине, если написал такое заявление.Кремлебот ПутинаТак тут суть в другом: нужно формально зафиксировать факт официального обращения с отказом от гражданства, т. е. выполнение предусмотренной законом процедуры. А какой там будет ответ - это проблемы Украины. Тут главное, что по РОССИЙСКИМ законам человек официально в установленном порядке отказался от чужого гражданства, а то, что другое государство положительно (от слова "положило с пробором на него") отнеслось к этому - это уже проблемы этого самого чужого государства.Aлексей BoubnovДетская отпискаsergey dolbishevпринимая гражданство принимаешь присягу значит это агент влияния и.........Комментировать
Свежие комментарии