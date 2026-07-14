ГИТИС впервые провел выездную школу на юге Африки

В Южно-Африканской Республике прошли мастер-классы, организованные ГИТИСом. Проект, реализованный в рамках программы «Приоритет 2030», стал дебютным для юга Африки и затронул сразу два города — Йоханнесбург и Преторию.
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