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Газета «Культура»

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ГИТИС впервые провел выездную школу на юге Африки

ГИТИС впервые провел выездную школу на юге Африки

В Южно-Африканской Республике прошли мастер-классы, организованные ГИТИСом. Проект, реализованный в рамках программы «Приоритет 2030», стал дебютным для юга Африки и затронул сразу два города — Йоханнесбург и Преторию.

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