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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
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Гущин забил 25-й гол в сезоне АХЛ. Форвард набрал 42 очка в 45 матчах за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» обыграл «Бейкерсфилд» (6:3) в матче регулярного чемпионата АХЛ. Нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин отметился заброшенной шайбой во втором периоде игры, которая стала для него 25-й в этом сезоне.

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