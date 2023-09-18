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Экс-футболист Булыкин о Слуцком: Он уже давно ушел из футбола

Экс-футболист Булыкин о Слуцком: Он уже давно ушел из футбола

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив», прокомментировал условное отстранение бывшего тренера московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого от футбольной деятельности Российским футбольным союзом (РФС).

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