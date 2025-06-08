Тулякам рассказали, куда сдать макулатуру

Тема экологии сегодня особенно популярна – открываются новые пункты для сбора вторсырья, появляются контейнерные площадки для раздельного сбора отходов, создаются предприятия для вторичной переработки, а в образовательных учреждениях проводятся уроки, посвященные экологичной жизни.
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