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Тулякам рассказали, куда сдать макулатуру

Тулякам рассказали, куда сдать макулатуру

Тема экологии сегодня особенно популярна – открываются новые пункты для сбора вторсырья, появляются контейнерные площадки для раздельного сбора отходов, создаются предприятия для вторичной переработки, а в образовательных учреждениях проводятся уроки, посвященные экологичной жизни.

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