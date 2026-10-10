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В Джурджулештах грузовики простаивают по три дня ради экономии 40 евро на дорожных сборах Румынии

В Джурджулештах грузовики простаивают по три дня ради экономии 40 евро на дорожных сборах Румынии

Перевозчики, направляющиеся в порт Констанца, выбирают маршрут через Джурджулешты, чтобы сэкономить около 40 евро на дорожных сборах в Румынии.

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