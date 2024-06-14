Завершена реставрация элементов в парке усадьбы Усачевых – Найденовых

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В Москве завершили реставрацию исторических элементов парка усадьбы Усачевых – Найденовых: специалисты привели в порядок грот, две беседки-ротонды, ограду с воротами и четыре чугунные скульптуры, рассказала заммэра Наталья Сергунина.