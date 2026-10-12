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В Минцифры рассказали о решении вопроса с защитой дата-центров "Яндекса" вместе с Минобороны

Атаки беспилотников на дата-центры "Яндекса" стали беспрецедентными по масштабу. Минцифры России совместно с Минобороны обсуждает меры по защите объектов, а к восстановлению пострадавшей инфраструктуры подключились другие IT-компании.

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