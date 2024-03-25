Многопрофильный медицинский центр открылся в Первоуральске

В городе Первоуральск Свердловской области открылся современный многопрофильный медицинский центр. Он отличается от обычных больниц тем, что имеет все необходимое оборудование для проведения обследований и диагностики различной направленности.
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