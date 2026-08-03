В Энергодаре из-за подрыва украинских БПЛА пострадало несколько человек

Несколько человек, по предварительным данным, получили ранения в результате подрывов беспилотных летательных аппаратов ВСУ в промзоне и въезде в Энергодар Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.
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