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Аргументы и Факты

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В Энергодаре из-за подрыва украинских БПЛА пострадало несколько человек

В Энергодаре из-за подрыва украинских БПЛА пострадало несколько человек

Несколько человек, по предварительным данным, получили ранения в результате подрывов беспилотных летательных аппаратов ВСУ в промзоне и въезде в Энергодар Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.

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