Десятки людей погибли в Доминикане в результате обрушения крыши в ночном клубе

В Доминиканской Республике обрушения крыши в ночном клубе погибли по меньшей мере 79 человек. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Reporte Ya в соцсети X.
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