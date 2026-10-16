Студия пытается в спешном порядке спасти проект за 280 миллионов долларов. Кадр из фильма «Нарния: Племянник чародея» Кадр из фильма "Нарния: Племянник чародея"Вокруг новой масштабной экранизации «Хроник Нарнии: Племянник чародея» от режиссера Греты Гервиг и стримингового гиганта Netflix развернулась настоящая драма.